*Com informações do G1

A forte chuva que atingiu diversas regiões de Santa Catarina no fim da tarde do último sábado, dia 23, causou estragos em residências, igrejas e quiosques de praias. A Defesa Civil registrou ocorrências em Balneário Camboriú, Florianópolis, São José, Cocal do Sul e Imbituba.

Em Balneário Camboriú, fortes ventos derrubaram uma árvore de grande porte que atingiu três residências. Segundo a Defesa Civil, cerca de 20 pessoas ficaram desalojadas. Já na Praia Central, o vendaval danificou a cobertura de 32 quiosques. Ninguém ficou ferido.

Neste domingo, dia 24, a forte chuva causou o deslizamento de terra e a queda de um muro de contenção de uma residência em Braço do Norte, na região Sul do Estado.

Florianópolis

Na capital, o vendaval também derrubou uma árvore de grande porte na Praça dos Namorados, no Centro. Ninguém se feriu, conforme a prefeitura. Em função disso, o trânsito na Almirante Lamego ficou parcialmente interditado.

São José

A tempestade causou estragos em uma casa, uma igreja católica e uma igreja evangélica. O vento arrancou partes das estruturas, conforme a Defesa Civil. Ninguém ficou ferido nem desalojado.

Foto: Divulgação / Defesa Civil

Cocal do Sul

No município no Sul do estado, o grande volume de água causou alagamento em ao menos um bairro. Três casas, uma igreja e uma escola foram atingidas. Parte do muro da escola Professora Francisca Martins de Oliveira Búrigo e de uma igreja caíram.

Foto: Divulgação / Defesa Civil

Imbituba

Por volta das 18h30, o temporal causou alagamento em uma casa. De acordo com a Defesa Civil, na rua em frente a residência tem uma obra de ciclovia que elevou o nível da calçada em relação a residência.



A previsão de chuva continua em todo estado neste domingo. "A frente fria ainda vai comandar as condições do tempo ao longo do dia, que terá céu encoberto e com chuva a qualquer momento", afirma a técnica em meteorologia Bianca Souza.