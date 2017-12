O jovem Paulo Marcelo Santos, 23 anos, passou nesta quinta-feira pela primeira cirurgia para tratar das queimaduras sofridas no acidente de trânsito do dia 20 deste mês, na rodovia SC-421 entre Blumenau e Pomerode.

O carro de Paulo bateu contra o veículo conduzido pelo ex-deputado federal João Pizzolatti e pegou fogo. O jovem acabou sofrendo queimaduras graves na perna direita e está internado desde o dia do acidente. Na sexta-feira passada ele foi transferido de Blumenau para o Hospital São José, em Joinville, especializado em tratamento de queimados.

Segundo o advogado da família de Paulo, Jony Nossol, o jovem deve passar por uma nova cirurgia na quarta-feira. O quadro dele é estável e a expectativa é de que mais operações sejam necessárias por conta das queimaduras.

O advogado disse também que está em contato com os representantes do ex-deputado Pizzolatti, que teria garantido arcar com os gastos da vítima do acidente. Um primeiro depósito de Pizzolatti para a família já teria sido feito para reembolsar a esposa de Paulo, que está em Joinville acompanhando o rapaz.

