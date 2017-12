Wall Street abriu em leve alta nesta quarta-feira, numa sessão com poucas operações, na última semana do ano, em que as ações avançam dentro de margens reduzidas: o Dow Jones teve alta de 0,08%, e o Nasdaq, de 0,07%.

A Bolsa de Nova York tinha fechado em baixa na terça-feira, quando o recuo da Apple acelerou a queda dos valores tecnológicos: o Dow Jones tinha caído 0,03%, e o Nasdaq, 0,34%.

* AFP