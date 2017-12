Wall Street abriu em alta nesta segunda-feira (4), com investidores esperançosos diante da possibilidade de que a grande reforma fiscal prometida por Donald Trump seja aprovada antes do fim do ano por ambas câmaras do Congresso: o Dow Jones avançou 1,01%, e o Nasdaq, 0,72%.

A Bolsa de Nova York tinha fechado em baixa na sexta-feira, afetada por inquietações do entorno de Trump no caso da ingerência russa nas eleições americanas: o Dow Jones recuou 0,17%, e o Nasdaq, 0,38%.

* AFP