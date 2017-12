Wall Street fechou em baixa nesta terça-feira, com a Apple acelerando a queda das ações tecnológicas.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,03%, a 24.746,21 unidades, e o tecnológico Nasdaq, 0,34%, a 6.936,25. O S&P 500 perdeu 0,11%, a 2.680,50 unidades.

As ações tecnológicas agrupadas no índice S&P foram responsáveis pela maior parte da queda do índice ampliado (-0,70%), arrastrando grandes nomes, como Facebook (-0,68%), Netflix (-1,15%) e Twitter (-0,82%).

O mau desempenho da Apple (-2,54%) também atrapalhou o mercado. A marca caiu após a publicação de estimativas, na imprensa de Taiwan, de que o iPhone X venderia 30 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2018, 20 milhões a menos que a expectativas das últimas projeções da companhia.

Já o setor energético do S&P teve alta (0,82%), apoiado na melhoria do preço do petróleo, que chegou ao seu nível mais alto em dois anos e meio nos Estados Unidos.

O mercado de títulos teve alta: o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos recuou a 2,471%, contra 2,481% de sexta-feira, e o dos bônus a 30 anos caiu a 2,819%, contra 2,831% da sessão anterior.

* AFP