Os Estados Unidos sancionaram nesta terça-feira (26) dois altos funcionários norte-coreanos por causa do programa de mísseis balísticos do país, informou o Departamento do Tesouro em um comunicado.

"O Tesouro aponta para líderes do programa de mísseis balísticos, como parte de nossa campanha de máxima pressão para isolar (a Coreia do Norte) e terminar de desnuclearizar a Península da Coreia", diz o comunicado.

Os dois funcionários constavam de uma lista difundida na sexta-feira pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas no âmbito de uma nova resolução com sanções contra o regime de Pyongyang, indicou o Tesouro.

"Kim Jong Sik é apontado como uma figura-chave do programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte, incluindo a passagem de combustíveis líquidos a sólidos, e Ri Pyong Chol é também um funcionário-chave envolvido no desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte", acrescentou.

As tensões entre Pyongyang e Washington se intensificaram este ano e o teste com um míssil balístico intercontinental (ICBM) norte-coreano em 28 de novembro passado marcou um avanço nas possibilidades de o regime de Kim Jong Un ameaçar os Estados Unidos com um ataque nuclear.

* AFP