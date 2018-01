"A forma da água", do mexicano Guillermo del Toro, recebeu nesta terça-feira o maior número de indicações ao Oscar 2018, marcando presença em 13 categorias.

"Dunkirk" vem em seguida com oito e "Três anúncios para um crime" com sete.

Para os supersticiosos, o número treze dá azar, mas para Del Toro representa a sorte e a excelente aprovação de sua obra, que conta uma história de amor entre uma faxineira muda e uma criatura anfíbia, guardada em um tanque de água de uma instalação militar americana em plena Guerra Fria.

"Compartilho esta indicação com todos os jovens cineastas do México e da América Latina, que depositam suas esperanças neste ofício e nas íntimas histórias de sua imaginação", manifestou-se, em um comunicado, o mexicano de 53 anos, fã de monstros.

A produção foi indicada para melhor filme e Del Toro para melhor diretor. Octavia Spencer, Sally Hawkins e Richard Jenkins foram indicados nas categorias de atuação.

"Estou aqui pela grandeza de outros, sobre os ombros de gigantes. Guillermo me deu um presente com este papel, este filme", declarou Hawkins em um comunicado divulgado após as indicações. "É um privilégio contar estas histórias e poder fazer filmes que mostram a vida além da vida que conhecemos, uma vida que não está à vista".

O filme do diretor mexicano - indicado em 2007 por "O labirinto do fauno" - também foi indicado por roteiro original, fotografia, edição, trilha sonora e figurino.

Como outras premiações nesta temporada, a entrega do Oscar será realizada em meio a uma onda de escândalos sexuais que sacudiram Hollywood e deram vida a movimentos como #MeToo ou #Time's Up, que protestam contra os abusos na indústria e exigem mais igualdade de gênero.

"O movimento continuará crescendo para empoderar as vítimas e permitir a elas que denunciem seus abusadores e criem uma consciência", afirmou Tom Wood, que escreve sobre cinema para o site Lad Bible.

Um exemplo foram as denúncias de assédio contra James Franco apenas minutos depois de ganhar o Globo de Ouro, e que certamente acabaram com qualquer chance de disputar o Oscar: ele não foi indicado.

- Tudo pode acontecer -

"A forma da água" ganhou o Leão de Ouro em Veneza e o prêmio do Sindicato de Produtores dos Estados Unidos (PGA), além do Globo de Ouro de melhor direção para Del Toro, que também foi indicado aos prêmios do Sindicato de Diretores (DGA).

Greta Gerwig foi a única mulher indicada na categoria de direção "Lady Bird: É hora de voar", e a quinta indicada nesta categoria nas 90 edições do ambicionado prêmio.

"Lady Bird", além disso, compete pela estatueta de melhor filme junto com "Três anúncios para crime", "O destino de uma nação", "Me chama pelo seu nome", "Corra!", "Dunkirk", "The Post: a guerra secreta" e "A trama fantasma".

As previsões apontam que o filme vencedor será "Três anúncios para um crime", o drama sobre uma mulher que compra três outdoors para protestar contra a lentidão da investigação policial sobre a morte de sua filha.

O filme de Martin McDonagh levou o prêmio máximo da Sindicato de Atores (SAG), que é o de melhor elenco, na cerimônia de domingo.

Os SAG também premiaram Gary Oldman ("O destino de uma nação") por sua interpretação do primeiro-ministro britânico Winston Churchill e parece haver consenso de que ele também levará o Oscar.

Allison Janney ("Euo, Tonya'), Frances McDormand e Sam Rockwell ("Trêss anúncios para um crime") também foram premiados nos SAG, além de nos Globos de Ouro e nos Critic's Choice, a premiação dos críticos.

"Viva: a vida é uma festa", a animação da Disney inspirada no Dia dos Mortos mexicano, é outra aposta segura, enquanto que "Uma mulher fantástica" - que conta a história de um trans que enfrenta a morte de seu companheiro em meio a preconceitos, reprovações e violência - foi indicado para melhor filme estrangeiro.

Os 6.000 membros da Academia votaram até 12 de janeiro nos indicados e agora têm mais um mês para escolher os vencedores, "uma eternidade", segundo Kris Tapley, editor de premiações da revista Variety.

"Qualquer coisa pode acontecer", afirma.

* AFP