O sucesso de uma empresa é baseado em cinco pilares, a inovação, capacitação dos gestores e da equipe, planejamento, gestão financeira e gestão de pessoas. Todos esses elementos precisam estar em harmonia e são fundamentais para a sobrevivência sustentável de um pequeno negócio. Porém, sem pessoas, não há empresa. Investir na equipe é investir no resultado e no futuro de um empreendimento. É por meio de uma boa gestão de pessoas que o colaborador é qualificado para desenvolver suas habilidades e se adequar à política da empresa. Esse processo também engloba proporcionar ao funcionário um ambiente de trabalho prazeroso, reconhecimento, desenvolvimento de competências, além da promoção de ações que valorizem a relação interpessoal da equipe.

A gestão de pessoas está se tornando cada vez mais estratégica e sustentável. Para isso, os gestores precisam ter em mente algumas premissas. Uma equipe motivada é aquela que vê em seus líderes um exemplo a ser seguido. Se o gestor quer uma equipe que busca melhorias, ele precisa se tornar referência. Outro ponto fundamental é a valorização dos funcionários, que pode ser feita em duas frentes: a financeira e o feedback público. Reconheça os esforços, premie os inovadores e invista em treinamento. Assim, a equipe se mantém animada em busca dos melhores resultados.

Em um mundo de constantes transformações, a empresa que não se atenta ao capital humano fica para trás no mercado, que está cada vez mais exigente e competitivo. Somente com uma equipe qualificada, dedicada e feliz em realizar o seu trabalho é possível vislumbrar o desenvolvimento dos pequenos negócios. Os donos de micro e pequenas empresas precisam ter em mente que a gestão de pessoas não deve ser um privilégio das grandes empresas, mas sim uma necessidade para quem deseja inovar e acompanhar as necessidades competitivas do mercado.

O Sebrae/SC é convicto de que o planejamento, a pesquisa de mercado e o conhecimento de público alvo são fundamentais para o sucesso de um negócio. Porém, também acredita que a força de trabalho de uma equipe comprometida com os objetivos da empresa é o caminho para o alcance dos melhores resultados.

Mais Giro Financeiro:

Novo canal de negociação no Mercosul

As lições de empreendedorismo de Walt Disney

Menos chuva, energia mais cara