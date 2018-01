Duas pessoas morreram em um acidente ocorrido às 4h50 desta segunda-feira, no quilômetro 15,3 da SC 480, em Jupiá. Um Peugeot placas de Chapecó saiu da pista, bateu contra o barranco e capotou. Morreram as caroneiras Rosalina Giaretta, 42 anos, e Nilza de Moura Ferreria, de 60 anos.

Três pessoas saíram feridas: o motorista Adélio Bressão, 51 anos, o caroneiro Elizeu de Oliveira, 39 anos, que seria marido de Rosalina, e Ceni Fátima Giaretta, 48 anos. Os três foram internados no Hospital da Fundação de São Lourenço do Oeste, onde permaneciam até a tarde desta segunda-feira. Todos estavam bem.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária o condutor do veículo foi preso em flagrante por dirigir veículo embriagado, após teste do bafômetro. Ele deve responder inquérito por homicídio, mesmo não tendo a intenção de matar. No entanto ele foi conduzido ao hospital em virtude dos ferimentos. A reportagem tentou falar com o motorista mas no hospital foi informado que não tinha como passar a ligação para ele.

Os cinco envolvidos no acidente retornavam para São Lourenço do Oeste após uma festa Réveillon em Jupiá. Nilza, que está sendo velada em Galvão, onde será enterrada na terça-feira, às 10h, pediu uma carona.

Rosalina está sendo velada na capela da Funerária Kolling, em São Lourenço do Oeste. O enterro está previsto para às 10h desta terça-feira, na linha São Caetano.