Ao menos 18 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas nesta sexta-feira na colisão de um caminhão com um micro ônibus na Guiné Bissau, informaram fontes médicas.

O acidente ocorreu em uma estrada nacional no trecho de Bissauzinho, 24 km à oeste da capital, constatou um correspondente da AFP.

Entre os feridos, há dez em estado grave.

"O motorista do caminhão, com os pneus carecas e em alta velocidade, perdeu o controle e bateu no micro ônibus que vinha no sentido inverso", revelou uma testemunha.

Os motoristas dos dois veículos morreram no ato.

"Dez corpos sem vida" foram transportados para o hospital militar da cidade de Quinhamel, informou um dos médicos da instituição, Abu Camara. Outro corpo estava em um posto de saúde da mesma localidade.

Os outro sete corpos foram levados de ambulância para o hospital Simon Mendes de Bissau, confirmou a instituição, que também recebeu 14 feridos.

Guiné Bissau, situada entre Senegal e Guiné, é um dos países mais pobres do mundo.

