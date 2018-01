O primeiro dia do ano amanheceu com um acidente grave nas rodovias de Santa Catarina. Às 7h20, um motorista de 35 anos morreu ao capotar o carro na SC-406, em Florianópolis. O trânsito, apesar de ter estado tranquilo durante a manhã em todo o Estado, começou a apresentar pontos de lentidão no início da tarde, principalmente na BR-101, entre Itapema e Itajaí, sentido Curitiba.

Veja um resumo das condições de trânsito nas principais rodovias no boletim das 15h30min:

BR-101

De Itapema a Barra Velha, BR-101 bastante congestionada no sentido Norte, com vários pontos de fila. O trajeto de 70 km pode durar até duas horas.

Em Palhoça, trânsito intenso com pontos de lentidão no sentido Curitiba, com sete quilômetros de lentidão na altura do km 220.

Em Biguaçu, BR-101 também registra tráfego intenso, com velocidade média de 35 km/h no sentido Norte.

Na altura do km 65, em Araquari, sentido Curitiba, fluxo intenso ocasiona cinco quilômetros de lentidão

BR-280

Na BR-280, na saída de São Francisco do Sul, trânsito está parado em alguns trechos e percurso até BR-101 pode levar duas horas.

BR-282

Via Expressa - Trânsito tranquilo sem retenções.

BR-376

Após Garuva, lentidão por quase dois quilômetros e velocidade média de 35 km/h.

BR-470

Entre Gaspar e Ilhota, BR-470 praticamente parada em ambos os sentidos devido à colisão com vítimas com ferimentos leves. A Polícia Rodoviária e os Bombeiros estão no local. Não há interdição da via.

