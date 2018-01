Situação no bairro Tabuleiro, em Camboriú Foto: Luiz Carlos de Souza / Arquivo Pessoal

Com informações de Patrícia Silveira, NSC TV

A forte chuva que caiu no Vale do Itajaí durante a madrugada desta quinta-feira (11) causou transtornos principalmente às cidades no litoral. Em Camboriú (foto), Itajaí, Porto Belo e Balneário Camboriú, bombeiros e Defesa Civil registraram problemas principalmente com alagamentos em vias e residências. Os casos mais graves envolveram deslizamentos de terra e o desaparecimento de uma pessoa.

Em Balneário Camboriú, centenas de imóveis foram invadidos pelas águas e ao menos 27 atendimentos foram feitos pela Defesa Civil. Cerca de 12 passageiros de um ônibus da Viação Praiana chegaram a ficar ilhados no veículo durante quatro horas. Ninguém ficou ferido. Os principais bairros atingidos foram São Judas, Barra, Municípios, Centro e Ariribá. Neste último, um muro caiu sobre um carro e uma casa. Ainda em Balneário, um haitiano de 34 anos, Marcellus Vlademy, desapareceu após tentar desobstruir uma boca de lobo e ser levado pela correnteza. Até as 9h30min da manhã desta quinta-feira uma equipe dos bombeiros ainda fazia buscas.

Foto: Luiz Carlos de Souza / Arquivo Pessoal

Na cidade de Camboriú, um idoso acamado precisou ser retirado de casa pela Defesa Civil por conta de um alagamento. Na Rua Goiás, outros três idosos também tiveram que ser resgatados. Deslizamentos de terra ocorreram nos bairros Conde Vila Verde, Rio Pequeno e Monte Alegre. Uma pedra chegou a deslizar na Rua Rio Glória, porém sem feridos. Ao menos 20 atendimentos foram feitos pela Defesa Civil e as atividades nos centros de educação infantil que atendiam durante o recesso foram suspensas.

Em Porto Belo, mais de 50 famílias foram alocadas no abrigo montado no Centro da Cidadania. Durante a madrugada, resgate de moradores ocorreram nos principais bairros atingidos, Centro, Vila Nova, Perequê e Alto Perequê. Mais de duas mil pessoas foram afetadas. Outra ocorrência que causa transtornos é um deslizamento de terra no Morro de Bombas, no único acesso a Bombinhas – um dos principais destinos turísticos nesta época do ano –, que está parcialmente interditado. Uma equipe da prefeitura de Porto Belo trabalha no local para retirar o barro e deixar o fluxo de veículos normal.

Equipe da prefeitura de Porto Belo faz retirada do barro no Morro de Bombas. Foto: Divulgação / Prefeitura de Porto Belo

Já Itajaí as regiões mais atingidas foram Fazendinha, Praia Brava e Imaruí. Na Rua Neoflides Vieira Wendhausen, no Fazendo, um muro caiu e atingiu uma residência. Nenhuma pessoa ficou ferida.

