Depois de 40 dias fechado pela troca na gestão, o Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo, em Araranguá, no Sul de Santa Catarina, reabriu as portas nesta sexta-feira. Ainda com alguns setores desativados, o espaço passa a ser administrado pelo Instituto Ideas, depois do rompimento com a SPDM, organização social paulista.

O novo secretário de Saúde do Estado, Acélio Casagrande, ainda não empossado oficialmente, esteve na unidade durante a manhã. A cerimônia de oficialização do peemedebista no cargo será na próxima segunda-feira à tarde. O nome dele será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) na tarde desta sexta-feira.

— Vou passar o dia aqui para acompanhar também a abertura dos 10 leitos de UTI. Passamos pela manhã para a equipe de regulação a disponibilidade dos leitos de cirurgia e UTI. Então agora é fazer com que o hospital seja vocacionado para toda a região — explicou Casagrande.

Mesmo que a administração seja do Ideas, o hospital será monitorado pela secretário de saúde através da Superintendência da Rede Hospitalar. O médico Guilherme Genovez, até então diretor do Hospital Regional, em São José, será o responsável pelo cargo.

— O Guilherme também tem uma boa visão de gestão e fez um excelente trabalho, por isso puxamos ele para essa função — explicou o novo secretário a opção pelo novo superintendente.

