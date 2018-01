A chuva que atinge o Estado desde segunda-feira causou alagamentos em Santa Catarina nesta quinta-feira, 11. Em Florianópolis, o volume de chuva neste período superou 400 mm, mais do que o esperado para todo o mês de janeiro. Em Florianópolis, o dia começou com as principais rodovias alagadas, dificultando a passagem de veículos.

Chuva interdita pontos das principais rodovias de Florianópolis

Florianópolis registra o maior volume de chuvas do Estado

Acompanhe as informações sobre o alagamento e o trânsito em SC:

