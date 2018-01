Um homem ficou nu, no aeroporto de Phuket, na Tailândia, e jogou as próprias fezes em passageiros, depois de ter uma overdose de Viagra. Steve Cho, 27 anos, de Nova York, teve de ser contido por seis seguranças, depois de também destruir produtos de algumas lojas do local. As informações são do jornal britânico Metro.

"Para controlar a situação e prevenir qualquer risco aos outros passageiros, os oficiais tiveram que contê-lo", disse o comunicado divulgado pelo aeroporto.

Depois de ser levado ao hospital para fazer exames gerais e uma avaliação psiquiátrica, Cho admitiu ter tomado muitos comprimidos de Viagra e, depois, ter perdido a consciência. Além disso, segundo a equipe do aeroporto, o homem também concordou em assumir a responsabilidade por qualquer dano causado durante o surto.