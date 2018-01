Espera-se que o aquecimento global desencadeie mais chuvas, expondo milhões de pessoas adicionais a inundações de rios, particularmente nos Estados Unidos e em partes da Ásia, África e Europa Central, disseram pesquisadores nesta quarta-feira (10).

O estudo publicado na revista Science Advances calcula quanta proteção adicional contra inundações será necessária para manter constantes os riscos de inundações nos próximos 25 anos.

A menos que sejam tomadas ações - como aumentar os diques, melhorar os padrões de construção, realocar assentamentos e gestionar rios - o número de pessoas afetadas por inundações devastadoras poderia disparar, avisa o estudo, com base em modelos 10 vezes mais precisos do que as simulações de clima comumente usadas.

O continente mais atingido seria a Ásia, onde número de pessoas afetadas pelas inundações de rios deverá passar de 70 para 156 milhões até 2040, afirmou.

"Na América do Sul, o número de pessoas afetadas por riscos de inundações provavelmente aumentará de seis para 12 milhões, e na África de 25 para 34 milhões", acrescentou.

Na Alemanha, o número de pessoas afetadas deverá aumentar sete vezes, de 100 mil a 700 mil.

Na América do Norte, o número de afetados poderia aumentar de 100 mil para um milhão.

"Mais da metade dos Estados Unidos deve pelo menos dobrar seu nível de proteção nas próximas duas décadas se quiser evitar um aumento dramático nos riscos de inundação de rios", disse o autor principal, Sven Willner, do Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático (PIK).

O aumento dos riscos de inundação de rios nas próximas décadas está sendo impulsado pela quantidade de gases de efeito estufa já emitida na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis, que retém o calor na Terra, mantendo uma maior umidade no ar e levando a mais chuvas.

O corte dessas emissões é crucial para reduzir os riscos de inundações para as gerações futuras.

"Está claro que, sem limitar o aquecimento causado por humanos bem abaixo de dois graus Celsius, os riscos de inundação de rios em nosso século aumentarão em muitas regiões até um nível ao que não podemos nos adaptar", disse Anders Levermann, pesquisador da Universidade de Columbia, em Nova York.

"As descobertas deveriam ser um aviso para os tomadores de decisão", acrescentou Levermann.

* AFP