Cinco homens armados roubaram nesta quarta-feira (10) milhões de euros em joias, após quebrarem as vitrines do hotel Ritz de Paris, um dos mais luxuosos hotéis da capital francesa, informou a Polícia, que realizou três detenções.

Dois dos assaltantes estão foragidos. O fruto do roubo é estimado em vários milhões de euros, segundo uma fonte policial.

Os cinco homens agiram por volta das 18H30 locais (15H30 de Brasília) no hotel-palácio, situado na Praça Vendôme, pleno centro da capital, rodeada de joalherias luxuosas.

Armados sobretudo com machadinhas, os ladrões quebraram as vitrines onde estavam expostas as joias, segundo uma fonte policial.

"Joalheiros famosos expõem suas joias em vitrines do Ritz", explicou outra fonte policial.

Os três detidos foram capturados "por equipes locais" da polícia, que estavam na Praça Vendôme, informou uma das fontes.

No começo da noite, a rua Cambon, atrás do grande hotel, estava parcialmente bloqueada pelas forças de ordem, informou um jornalista da AFP.

O quarteirão teve a segurança reforçada depois que em 2014 várias joalherias de luxo da praça, que também abriga o ministério da Justiça, foram alvo de ladrões.

A brigada de repressão do banditismo (BRB), da Polícia judiciária parisiense, assumiu o inquérito.

* AFP