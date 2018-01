Um avião que aterrissava no sábado (13) à noite no aeroporto de Trabzon, no norte da Turquia, saiu da pista e quase caiu na água. Ninguém ficou ferido.

Os 162 passageiros e os seis tripulantes do avião da companhia Pegasus Airlines, procedente de Ancara, foram evacuados em segurança da aeronave, segundo a empresa.

As imagens da rede CNN Turquia mostram o avião parado perigosamente no limite de um precipício nas margens do Mar Negro. Em outras imagens publicadas pela agência Dogan, fumaça preta era vista saindo do dispositivo.

No momento, as causas do incidente são desconhecidas, segundo o governado da região.

Uma das passageiras, Fatma Gordu, explicou à agência Anadolu o pânico que os passageiros viveram.

— Começamos a inclinar-nos para o lado e depois para frente, houve uma onda de pânico, as pessoas gritavam.

O aeroporto chegou a ser fechado brevemente, mas reabriu na manhã deste domingo (14).