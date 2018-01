O ator e comediante americano Aziz Ansari reconheceu ter tido um encontro sexual com a mulher anônima que lhe acusou de abuso, mas garante que a relação foi "totalmente consentida".

Uma fotógrafa de 23 anos do Brooklyn, Nova York, identificada como "Grace", fez as acusações em uma entrevista à revista digital Babe, publicada no domingo.

Ela disse que conheceu Ansari - que recentemente recebeu um Globo de Ouro por seu papel na série do Netflix "Master of None" - em setembro de 2017, na festa dos prêmios Emmy, e eles se encontraram alguns dias depois em Nova York.

Grace disse que depois de jantar eles foram para o apartamento se Ansari, onde o ator fez diversas investidas agressivas, apesar de seus "sinais verbais e não verbais" que indicavam que não queria ter relações sexuais com ele.

"Sei que, fisicamente, estava emitindo sinais de que não estava interessada. Acho que ele absolutamente não notou e, se notou, ignorou", disse a mulher à Babe. "Acho que o Aziz se aproveitou de mim. Não me escutou e me ignorou. Foi a pior experiência que eu já tive com um homem", acrescentou.

Em uma declaração à revista, Ansari reconheceu o encontro, mas afirmou que a relação, "segundo todos os indícios, foi completamente consentida", escreveu.

"No dia seguinte, recebi uma mensagem de texto dela dizendo que, apesar de 'ter parecido que estava tudo bem', depois de uma reflexão mais profunda, ela se sentiu desconfortável", disse.

"É verdade que tudo pareceu normal para mim, então quando eu soube que não foi assim para ela, fiquei surpreso e preocupado".

Ansari acrescentou que respondeu a Grace em particular e também expressou seu apoio ao movimento de mulheres que se pronunciam contra o abuso sexual, surgido a partir das dezenas de acusações contra o magnata de Hollywood Harvey Weinstein.

Ansari é conhecido por seus papéis como Tom Haverford na série "Parks and Recreation" e Dev Shah em "Master of None", na qual também assina o roteiro.

