Algumas regiões de Blumenau tiveram registro de grande quantidade de chuva em apenas uma hora no temporal que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira — no Garcia esse índice chegou a 81mm. Como resultado, diversas ruas da cidade estão alagadas e o AlertaBlu destacou o risco muito alto para deslizamentos de terra na região do Centro, Fortaleza, Velha, Vila Nova, Garcia, Badenfurt e Itoupavas.

Na cidade como um todo, segundo o AlertaBlu, entre 17h e 19h choveu um acumulado médio de 85mm, um volume considerado muito alto. A estação da Epagri/Ciram mostra 91mm entre 17h e 20h. Há ainda a chance de chuva, embora com menor intensidade, pelas próximas horas.

Conforme o meteorologista da NSC Comunicação, Leandro Puchalski, áreas como Garcia, Velha e Vila Nova tiveram nos últimos sete dias a quantidade de chuva esperada para todo ou quase todo o mês de janeiro.

— A quantidade de chuva é maior que o solo pode acumular, ou seja, há chance grande de escorregamento — explica.

De acordo com Puchalski, a cidade enfrenta pancadas fortes, mas passageiras, com tendência de perda de força nas próximas horas. As nuvens estão se deslocando para o Litoral Norte, com possibilidade de pancadas fortes em praias da região nesta noite.

A Epagri/Ciram reforça esse cenário, apontando que a chuva não para totalmente no Vale, mas diminui de forma significativa. A faixa litorânea do norte de Florianópolis até a região de Joinville deve passar a concentrar os maiores volumes.

— O litoral tem maior risco de chuvas fortes durante a noite de terça e a madrugada de quarta-feira — diz o meteorologista Erikson de Oliveira.

Leia também:

Temporal alaga ruas em Blumenau e região e deixa Defesa Civil em alerta máximo

Defesa Civil de Brusque já registrou 22 ocorrências por conta da chuva nesta terça-feira

Leia todas as notícias do Diário Catarinense