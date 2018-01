Pelo menos 12 civis morreram na Síria em ataques aéreos contra um povoado nas mãos do grupo Estado Islâmico (EI) no leste do país - informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) nesta segunda-feira (1º).

Os bombardeios foram lançados no domingo sobre a província de Deir Ezzor, contra a localidade de Susa, ainda em poder do EI.

Segundo a ONG, os ataques foram, provavelmente, obra da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos.

De acordo com o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman, "12 civis de uma mesma família, entre eles quatro crianças, morreram".

A coalizão antiextremista apoiou os combatentes curdos e árabes das Forças Democráticas Sírias (FDS) na conquista da cidade de Raqa (norte), capital "de facto" do EI na Síria.

* AFP