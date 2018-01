O temporal que atingiu Brusque, no Vale do Itajaí, na tarde desta terça-feira alagou diversas ruas do municípios, principalmente no bairro São Pedro, o mais atingido segundo a Defesa Civil municipal. No último boletim, a prefeitura informou que na verdade foram registradas 18 ocorrências por conta da chuva _ no começo da noite a Defesa Civil calculava 22. Deste total, foram ao menos 11 deslizamentos, duas quedas de muro e cinco alagamentos.

Conforme o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugik, até a noite desta terça-feira não havia registro de feridos em decorrência do temporal. No entanto, uma família estava desalojada e uma parte de outra residência também precisou ficar isolada. Por volta das 19h40min, a equipe da Defesa Civil estava verificando outro chamado de risco em residência. Já segundo o Corpo de Bombeiros até as 18h pelo menos três famílias ficaram ilhadas dentro de casa.

Ao todo, desde 15h30min, quando começou a chover na cidade, até as 21h choveu 96 milímetros no bairro São Pedro, o que segundo Cugik equivale a uma semana de precipitação. Até as 16h15min, outros bairros também tiveram alto volume de chuva registrada, conforme a Defesa Civil. Entre eles, Guarani (54 mm), Limeira (26 mm) e Primeiro de Maio (20 mm).

Segundo sites de notícias locais, no bairro São Pedro parte do asfalto de uma rua chegou a ser danificado pela força da água. Ao todo seis bairros foram atingidos: São Pedro, com sete ocorrências, Steffen, cinco ocorrências, Bateas, três ocorrências, Santa Terezinha, São Luiz e Cerâmica, com uma ocorrência cada um.

De acordo com a assessoria da prefeitura de Brusque, um posto de saúde no bairro Steffen precisou suspender os atendimentos. O local deve ficar fechado nesta quarta e quinta-feira por conta do temporal que acabou alagando a unidade. A prefeitura informa que os pacientes que tinha consultas agendadas para esses dias terão o atendimento remarcado. Quem precisar de atendimento de emergência nesta região deve ir até a unidade de saúde Central.

Foto: Juliano Machiavelli / Divulgação

