O Corpo de Bombeiros Militar de Balneário Camboriú vai monitorar as praias da região de Itajaí e Balneário Camboriú para tentar localizar o haitiano que desapareceu na madrugada de quinta-feira, enquanto limpava uma boca de lobo durante o temporal que atingiu a cidade. Os bombeiros fizeram buscas nesta sexta-feira nos últimos trechos da galeria e também nas margens do riacho com auxílio de cães. No mar, as buscas tinham apoio de uma moto aquática. Ao fim do dia, porém, os trabalhos foram encerrados sem encontrar o homem.

O monitoramento das praias será mantido com a moto aquática neste sábado. Os guarda-vidas dos postos das praias também devem ficar atentos. No local em que o haitiano teria desaparecido, porém, os bombeiros informaram que não há mais buscas a serem feitas - o lugar já foi todo monitorado entre quinta e sexta-feira.

Marcellus Vlademy tem 34 anos e é caseiro de uma chácara próximo ao limite com Itajaí. Foi nesse local que ele desapareceu ao tentar desobstruir a tubulação, que desemboca em um riacho que segue o curso até o mar na região da Praia dos Amores. A suspeita inicial é de que possa ter escorregado na margem e, em seguida, ter sido arrastado pela correnteza.