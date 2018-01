A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira um projeto provisório de orçamento para evitar a paralisação do governo federal, e o texto segue agora para o Senado.

Os representantes aprovaram uma extensão do orçamento de quatro semanas, até 16 de fevereiro, por 230 votos contra 197.

O Senado deve votar o projeto até a meia-noite de sexta-feira - véspera do primeiro aniversário do governo de Donald Trump - para evitar a paralisação do governo federal, mas os senadores democratas parecem dispostos a bloquear a medida.

* AFP