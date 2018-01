Um homem de 37 anos, dono de uma distribuidora de bebidas de Joinville, foi preso em flagrante nesta terça-feira (9) em posse de parte de uma carga de bebidas roubada há oito meses em Campina Grande do Sul, no Paraná. Os produtos foram encontrados no estabelecimento comercial, no bairro Boehmerwald, após investigação da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil.

De acordo com a Divisão de Defraudações do órgão, as bebidas foram roubadas no dia 2 de maio de 2017 e parte do acervo encontrava-se na distribuidora joinvilense. Conforme a polícia, entre os itens, estavam caixas das marcas Campari e Conhaque Dreher pertencentes a lotes roubados no estado vizinho. A carga de bebidas é avaliada em R$ 167 mil.

Foto: Deic SC / Divulgação

Com a apreensão do material, o delegado Raphael Souza Werling de Oliveira destaca que a empresa onde os produtos ilícitos foram encontrados poderá ter a validação do cadastro de contribuinte do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cassada. A penalidade está prevista na lei estadual n. 14.405, de 21 de dezembro de 2017.

— Além da apreensão de cargas roubadas e da prisão dos responsáveis, o trabalho da nossa equipe vai ser focado também na descapitalização dos criminosos e em medidas administrativas punitivas, como a cassação do ICMS desses estabelecimentos que receptam e vendem essas cargas ilicitamente — registrou o delegado.

