Um grave acidente deixou três pessoas mortas e quatro feridos no Alto Vale do Itajaí nesta terça-feira no fim da tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros de Pouso Redondo, um caminhão e três veículos se envolveram na batida que ocorreu na BR-470 na altura do Km 184.

De acordo com as informações dos bombeiros, o caminhão teria tentado desviar de outro carro e caído em cima de um veículo Renault com placas da Argentina. O carro foi esmagado pela carreta e as cinco pessoas que estavam dentro precisaram ser retiradas das ferragens. Dois adultos e uma criança morreram e outras duas pessoas ficaram feridas.

O motorista da carreta e o condutor de um carro Fiat Strada que também se envolveu no acidente ficaram feridos e foram levados ao hospital de Pouso Redondo junto dos dois argentinos.

Ainda não se sabe a identidade das vítimas.