Um capotamento foi registrado na BR-470 por volta das 18h20min desta sexta-feira no Alto Vale do Itajaí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um Ford Escort com placas de Taió perdeu o controle do veículo quanto transitava pelo Km 125 da rodovia, em Ibirama.

O carro saiu da pista, capotou e pegou fogo em seguida. Pessoas que estavam no local ajudaram o condutor a sair do carro antes do incêndio aumentar. O homem sofreu apenas ferimentos leves e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.