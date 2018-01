Uma casa desabou e outras duas tiveram a estrutura comprometida após a forte chuva que caiu na noite deste domingo em Chapecó. As três residências ficam lado a lado, na rua Ventura Migliorini, no bairro Santo Antônio e foram isoladas pela Defesa Civil do município.

Na casa que desabou, moravam quatro pessoas, entre elas uma grávida de 32 anos. Ninguém sofreu ferimentos graves e apenas a gestante foi encaminhada ao hospital para avaliação médica. Ela precisou de ajuda para sair dos escombros, enquanto os outros três moradores conseguiram sair antes de a estrutura cair.

— Eu estava em casa, meu vizinho foi me chamar, dizendo que a casinha tinha caído. Aí vim pra cá, minha irmã estava lá dentro. Fomos lá e ajudamos a tirar ela — conta o irmão da grávida, pedreiro Alan Conrado.

Com a queda de uma das casas, as outras duas tiveram que ser desocupadas pelos moradores, com risco de novos desabamentos.

— Mandaram a gente sair porque a casa pode cair — lamenta o morador Olmir José, servente de obras que teve que sair às pressas do local.

O Corpo de Bombeiros isolou a área e a Defesa Civil interditou as estruturas após constatar riscos. Segundo o agente da Defesa Civil, Adson Batista Medeiros, a casa que desabou estava em condições precárias e já oferecia riscos aos moradores.

— A casa estava num estrutura muito frágil, sobre pilares finos. O deslizamento de terra provocado pela chuva rompeu um dos pilares, ocasionando o desabamento. A queda da estrutura atingiu um puxadinho e uma terceira casa — avalia Adson ao ressaltar que o local fica em uma área de erosão e que a forte chuva deixou o terreno, que fica ao lado do Rio Taquarasul, ainda mais vulnerável.

Uma das famílias foi realocada pela Prefeitura na Casa de Passagem no município e as outras estão abrigadas na casa de vizinhos.

