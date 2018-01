Uma casa na Rua Waldir Medeiros, no bairro Água Verde, pegou fogo nesta quarta-feira à tarde em Blumenau. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h30min para conter o fogo, que se alastrou pela residência de dois pavimentos.

Segundo os bombeiros, uma área com cerca de 80 metros quadrados foi totalmente destruída pelas chamas. O ponto mais afetado fica no segundo andar da casa. Nenhuma pessoa se feriu e os bombeiros ainda não conseguiram identificar a causa do incêndio.