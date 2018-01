Um casal de jovens namorados morreu em um acidente na tarde deste sábado, na BR-280, em Guaramirim, no Norte do Estado. O condutor da moto, de 20 anos, e a garota, de 14, estavam em uma motocicleta e bateram de frente em uma Saveiro.

Segundo informações dos Bombeiros Voluntários de Guaramirim, que prestaram os primeiros socorros às vítimas, a motocicleta estava em fuga da polícia quando colidiu contra a picape.

Equipes do Samu e o helicóptero Arcanjo dos Bombeiros Militares de Blumenau chegaram a ser acionados para auxiliar nos atendimentos, mas o casal foi prensado pela Saveiro e morreu no local do acidente.

Ninguém mais ficou ferido. A Polícia Militar confirma a ocorrência envolvendo a motocicleta, mas ainda não informou detalhes do que teria motivado a fuga.

Conforme o posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-280 em Guaramirim, a moto já estava distante entre 200 a 300 metros da viatura da PM no momento da batida. Instantes antes da colisão, a mesma motocicleta chamou a atenção ao passar pela unidade da PRF porque estava com o escapamento aberto, que aumenta o ruído do motor.

De acordo com a PRF, a documentação da motocicleta estava em dia, mas o condutor tinha a CNH vencida.