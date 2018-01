Uma mulher de 28 anos e seu companheiro, um adolescente de 16 anos, foram encontrados mortos a tiros em uma casa no bairro Efapi, em Chapecó, no Oeste do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), a suspeita é de que o jovem matou a mulher e em seguida tirou a própria vida. O crime aconteceu na noite de sexta-feira, por volta das 21h.

A Polícia Civil informou que tanto o homem quanto a mulher tinham passagens policiais por suspeita de homicídio. Ela tinha sido presa em julho de 2017 por suspeita de matar um ex-companheiro com um tiro no peito.

O menor de idade foi investigado por um homicídio em 2016. Os corpos de ambos estavam com perfurações de bala no peito. A arma utilizada pelo adolescente era um revólver calibre 38. Segundo a Polícia Civil, o teste de pólvora comprova que o homem estava manuseando a arma.