As marcas no portão não deixam mentir que a enxurrada que caiu em Blumenau no fim da tarde desta terça-feira trouxe muitos problemas para os moradores da Rua Ilhéus, no bairro da Velha. Entre móveis cheios de lama e muita sujeira, o maior problema enfrentado foi do casal Andréa Bendlin e Matheus dos Santos, que perdeu o carro por conta das águas que invadiram o prédio.

Matheus conta que eram 17h30min quando o alagamento na rua começou a chegar à garagem. Cinco minutos depois, a água atingiu 1,60 metro de altura e fez com que o veículo, um Renault Kwid recém comprado pelo casal, fosse atingido. O carro chegou a ficar boiando e, sem ter o que fazer, os dois ficaram reféns da situação.

– Chegamos a tentar ver como estava a situação, mas não conseguimos. A água chegava na altura do pescoço e não parava de subir. Aí o carro começou a boiar e já não tínhamos mais o que fazer – conta Matheus.

Matheus mostra o estrago que o alagamento fez no veículo. Foto: Augusto Ittner / Jornal de Santa Catarina

Mesmo tendo seguro do veículo, Andréa diz que a cena era assustadora. Na hora o receio era de que todo o investimento no carro, uma conquista recente do casal, pudesse ir por água abaixo:

– Compramos o carro em novembro, ele está com 2 mil quilômetros rodados, novinho. Na hora bate um desespero.

Esse foi um dos pelo menos 30 pontos de alagamento que ocorreu em Blumenau nesta terça-feira. No total, a Defesa Civil atendeu 155 ocorrências, entre deslizamentos e análises de risco. Nesta quarta-feira pela manhã, equipes iniciaram a avaliação de pontos onde há a necessidade de precaução, como as regiões Central, da Fortaleza, Garcia, e Velha/Vila Nova.