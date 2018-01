Moradores do bairro Itacorubi, em Florianópolis, estão sem água desde sexta-feira, porém ainda não há previsão de solução do problema. Equipes da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) estão desde sexta trabalhando, mas até a tarde deste sábado ainda não tinham identificado onde está o vazamento.

A falta d'água afeta residências localizadas entre a sede do CREA e o pé do Morro da Lagoa, principalmente nas ruas Admar Gonzaga e Amaro Antônio Vieira, além de outras vias secundárias da região. Apesar dos problemas de abastecimento terem iniciado na sexta-feira, a situação se agravou neste sábado, quando as caixas d'água da região esvaziaram e alguns condomínios tiveram de recorrer a caminhões-pipa para garantir o abastecimento.

Segundo a assessoria da Casan, ainda não dá para afirmar se o vazamento foi ocasionado pelas chuvas. Há possibilidade, no entanto, de que o problema esteja em uma região alagada, o que dificulta a identificação do vazamento.

