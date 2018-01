Começou nesta terça-feira e segue até o dia 9 de fevereiro deste ano o período as inscrições para o concurso público da Celesc em Santa Catarina. Ao todos estão disponíveis 49 vagas, sendo 16 para os cargos de nível médio, 16 para nível técnico e outras 17 oportunidades para nível superior. As cidades onde os selecionados vão atuar não foram divulgadas, no entanto, os salários variam de cerca de R$ 1,1 mil até R$ 4,3 mil, além de plano de saúde, auxílio creche/ babá, auxílio estudante, vale-alimentação e plano de previdência.

Os cargos para nível médio e técnico são para atendente comercial, eletricista, técnico em segurança do trabalho e técnicos industriais nas área de edificações, eletrotécnica, mecânica e telecomunicações. Já os de nível superior são para administrador, advogado, psicólogo, analista de sistemas, assistente social, contador, economista, engenharia (diversas áreas) e médico. A lista completa também pode ser acessada no site do Governo de SC.

A previsão é de que os primeiros concursados sejam chamados a partir de maio deste ano. Já os demais aprovados vão compor um cadastro de reserva e poderão ser acionados conforme a necessidade. As inscrições podem ser feitas por meio do site da Celesc e é preciso pagar taxa de R$ 90 para nível médio, R$ 110 para nível técnico e R$ 130 para nível superior. A prova está marcada para o dia 4 de março e será aplicada nas cidades de Chapecó, Criciúma, Joinville, Lages e na região da Grande Florianópolis.