Na rua Barão do Rio Branco, em São Francisco do Sul, houve destelhamentos, queda de placas e de poste

A chuva no fim da tarde desta terça-feira, 23 de janeiro, provocou estragos em Joinville e em São Francisco do Sul, com destelhamentos, quedas de postes e de árvores. No Centro de São Francisco do Sul, a rua Barão do Rio Branco ficou interditada após rajadas de vento arrancarem telhas, placas e derrubarem um poste de energia elétrica no meio da via.

Na BR-280, uma árvore caiu sobre a rodovia, perto da rotatória de acesso às praias de São Francisco, e deixou o trânsito em meia pista por alguns minutos. Também na rodovia, algumas empresas tiveram a estrutura atingida. Na cidade, cerca de 5.170 imóveis estavam sem energia elétrica às 19h30, principalmente nos bairro Albatroz e Centro. Até este horário, não havia informações de feridos.

Em Joinville, os bairros mais afetados foram na zona Sul da cidade. A Defesa Civil começou a verificar a situação por volta das 19 horas, com ocorrências no bairro João Costa. No bairro, uma casa teve destelhamento total, mas o morador já recebeu lonas para cobrir a residência.

No Fátima, uma árvore caiu sobre os túmulos no Cemitério Nossa Senhora de Fátima. Também foram registradas ocorrências nos bairros Parque Guarani, Jarivatuba e Itaum. A Defesa Civil continuará a ronda pelos bairros durante a noite.

Em todo o Estado, as chuvas provocaram transtornos em várias regiões. Os temporais começaram por volta de 17h30, acompanhados de ventos e até de granizo em algumas cidades, como em Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz. Às 19 horas, a Celesc registrava 164 mil unidades consumidoras catarinenses sem energia elétrica.

Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, a previsão para a noite de 23 e a madrugada de 24 de janeiro é de chuva mais intensa no Litoral Norte, acumulando total de 50 milímetros em 12 horas.

Cidades de SC registram chuva, vendaval e granizo no fim da tarde desta terça-feira