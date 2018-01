Pressionado a informar sobre equidade salarial, o banco americano Citigroup revelou em um estudo que seus funcionários ganham 1% a mais do que as mulheres ou pessoas de grupos minoritários.

"Descobrimos que às mulheres se paga 99% do que recebem os homens, e às minorias se paga em média 99% do que recebem aqueles que não fazem parte das minorias", disse o Citi em seu site na internet.

"O anúncio do Citi representa uma mudança importante para os bancos e para as companhias de cartão de crédito dos EUA, na medida em que nenhuma companhia de serviços financeiros dirigida por acionistas a favor de salários justos havia tomado essa decisão", comentou o fundo ativista Arjuna Capital que encomendou o estudo.

Bank of America, MasterCard, American Express, JP Morgan, Wells Fargo e Citi rejeitaram as solicitações de estudos sobre as diferenças salariais entre homens e mulheres e sobre o salário dos funcionários de minorias étnicas, lembrou o influente fundo de investimento.

"Remunerar de forma equitativa é um princípio muito importante para o Citi", comentou o grupo em seu site.

O Citi se compromete também a realizar estudos em todos os países em que tem funcionários.

* AFP