Uma colisão entre um trem e um caminhão em uma passagem de nível nesta quinta-feira (4) na África do Sul deixou pelo menos 18 mortos e 254 feridos, que ficaram presos nos vagões em chamas.

O acidente, provocado pela travessia de um caminhão em uma passagem de nível, provocou o descarrilamento do comboio e o incêndio em um dos vagões, que se propagou para os outros seis.

O trem fazia o trajeto entre Port Elizabeth (sul) e Johannesburgo e transportava, segundo a companhia ferroviária Shosholza Meyl, 429 passageiros. Muitos deles voltavam para casa depois das férias de verão.

"Ainda precisamos entrar em alguns vagões para ver se ainda há pessoas presas. Não sabemos o que podemos encontrar", declarou à AFP um encarregado da companhia ferroviária, Leboho Mokhalipha.

"Tememos que haja outros corpos" dentro do trem, acrescentou Mondli Mvambi, afirmando que as operações de resgate continuam. "Ainda há pessoas nos vagões, aquelas que queimaram", informou.

Alguns dos feridos foram atendidos no local do acidente, enquanto outros precisaram ser levados para hospitais. Os passageiros que saíram ilesos aguardavam atônitos, alguns com sua bagagem, ao lado da via.

O acidente aconteceu por volta das 9h00 locais (5h00 de Brasília), perto da cidade de Kroonstad, 200 km a sudoeste de Johannesburgo, quando o caminhão de dois eixos atravessava a linha férrea.

"O motorista do caminhão apostou na sorte e isso custou muitas vidas", lamentou a ministra dos Transportes, Joe Maswanganyi, que foi ao local da tragédia.

O motorista do caminhão foi hospitalizado e será submetido a exames para detectar a possível presença de álcool no sangue.

Por causa do impacto, os vagões se viraram sobre a ferrovia, uns contra os outros, atingindo um carro que estava próximo.

As circunstâncias exatas da tragédia ainda devem ser esclarecidas. Muitas das passagens de nível na África do Sul não possuem barreiras de segurança.

"Foi uma experiência realmente terrível", declarou um dos passageiros do trem ao site de notícias Times Live.

"Corri em direção à minha esposa, que estava um pouco distante de mim. Ela estava com o nosso bebê no colo, mas (...) por sorte conseguiu protegê-lo com seu corpo", relatou Tiaan Esterhuizen, que voltava das férias com oito membros de sua família.

Ele disse que viu três mulheres presas nos vagões acidentados. "Uma delas chorava, [dizia] que também tinha um bebê [...] Nós usamos extintores da polícia, mas eles não funcionavam, tenho certeza de que essas mulheres morreram carbonizadas".

O último grave acidente envolvendo um trem no país deixou 15 mortos em 2015, quando um micro-ônibus caiu em uma via férrea e atingiu um trem.

Em 1994, 64 pessoas morreram no descarrilamento de um trem perto de Durban (nordeste).

