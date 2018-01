As equipes de limpeza da Comcap começaram o trabalho de remoção de resíduos volumosos — móveis, eletrodomésticos, etc. —, neste sábado, 13, nas regiões mais atingidas pelas chuvas em Florianópolis. Logo pela manhã, o trabalho foi feito na região da Lagoa da Conceição e nas margens da SC-405, onde o Rio Tavares transbordou e inundou casas e lojas, deixando um rastro de destruição.

Na operação, a Comcap tem utilizado equipamentos de grande porte, como caminhão sucateiro, para remover restos de vegetação, entulho e móveis descartados. De acordo com a Comcap, até o momento já foram recolhidas 100 toneladas de volumosos.

Nas praias, equipes operacionais limpam a orla que já voltou a ser usada pelos veranistas. Assim, o final de semana será de grande mobilização para restabelecer a limpeza na cidade.

Moradores oferecem água aos trabalhadores da Comcap Foto: Marco Favero / Diário Catarinense

A coleta de resíduos sólidos não chegou a ser interrompida, mas não pode ser feita em algumas em áreas, como no Ratones e no Canto da Lagoa e em ruas isoladas no Campeche. Nesses locais a coleta será regularizada tão logo quanto possível, provavelmente já neste sábado. A orientação é que o resíduo seja mantido no depósito temporário dentro do domicílio nestes casos.

Ao longo do final de semana, a Comcap vai operar conforme demanda gerada pela Defesa Civil e intendências, porque eles controlam as áreas afetadas. Portanto, aqueles que precisarem do serviço da Comcap podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou solicitar remoção por agendamento por meio da Ouvidoria da Comcap, de segunda a sexta, das 8h às 18h, pelos fones 0800-643-1529 e 3271-6841. Além disso, quem quiser levar os resíduos volumosos pode se dirigir aos Ecopontos da Comcap.

Foto: Marco Favero / Diário Catarinense

