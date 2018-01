Desde as 17h desta terça-feira (23), vias próximas ao Tribunal Federal Regional da 4ª Região (TRF4) estão bloqueadas em razão do julgamento de recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Corte, que ocorrerá na quarta-feira (24). O isolamento estabelecido pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI) forma um cordão no entorno do tribunal, afetando a Rua Edvaldo Pereira Paiva e as avenidas Loureiro da Silva e Augusto de Carvalho (veja na imagem abaixo).

O bloqueio deve seguir até o fim do julgamento – que não tem previsão de término. Nesse período, não será permitida a circulação de pessoas e veículos nessa região. O isolamento será feito com gradis, viaturas, helicópteros e embarcações no Guaíba.

Autoridades e profissionais da imprensa poderão acessar a área unicamente pela esquina das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva. As credencias deverão ser apresentadas na Augusto de Carvalho com a Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha.

Outros bloqueios

Ao meio-dia desta terça, também começou o bloqueio na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, sentido Centro/bairro, entre a Presidente João Goulart e a Ipiranga. O trânsito é desviado pela Presidente João Goulart, Loureiro da Silva e Borges de Medeiros. Já no sentido bairro/Centro, o bloqueio é em toda a extensão da Edvaldo Pereira Paiva, a partir do Viaduto Abdias do Nascimento. O desvio acontece pelas avenidas Padre Cacique, Praia de Belas e Borges de Medeiros.

Também foi bloqueada, desde o meio-dia, a Avenida Augusto de Carvalho, entre a Loureiro da Silva e a Aureliano de Figueiredo Pinto. Há controle de fluxo na Aureliano de Figueiredo Pinto, entre a Borges de Medeiros e Augusto de Carvalho. As linhas de ônibus T1 e T1 Direto tem o seguinte itinerário: Praia de Belas, alça do Viaduto dos Açorianos e Loureiro da Silva. O C1 segue pela Loureiro da Silva, alça do Viaduto dos Açorianos, Antônio Klinger Filho e Loureiro da Silva.

Julgamento de Lula

Condenado em primeira instância pelo juiz Sergio Moro a nove anos e seis meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva terá sua apelação julgada pelo TRF4, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (24). A condenação é referente à denúncia na 13ª Vara Federal de Curitiba por supostamente ter recebido propina da construtora OAS em troca de favorecimentos à empreiteira em contratos na Petrobras. O suborno, no total de R$ 3,7 milhões, teria sido pago com a aquisição e reforma de um triplex no Guarujá (SP) e com o custeio do armazenamento de seu acervo presidencial.

Os advogados pedem a absolvição do petista, alegando que a condução do processo por Moro foi "parcial e facciosa". Já o MPF recorreu da decisão de Moro por entender que o ex-presidente deve ser punido por três atos de corrupção em concurso material — instrumento jurídico pelo qual as penas são somadas —, e não apenas por um crime de corrupção e um de lavagem de dinheiro como entendeu o juiz na sentença.

O ex-presidente será julgado pela 8ª Turma do TRF4, formada pelos desembargadores João Pedro Gebran Neto, relator do processo, Leandro Paulsen, presidente da Turma e revisor, e Victor Luiz dos Santos Laus. Estão previstas manifestações favoráveis e contrárias ao ex-presidente em Porto Alegre, e foi montado um esquema de segurança especial. Seja qual for o resultado do julgamento — condenação ou absolvição —, o processo não se encerra nesta quarta-feira, já que cabem recursos ao próprio TRF4.

Tour 360°

Arraste a imagem para explorar todos os ângulos e clique nas setas para navegar pelos diferentes ambientes. Se estiver usando um celular ou tablet, clique aqui para ter uma melhor experiência.

Está com problemas para visualizar? Clique aqui.