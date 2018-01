Apresentação ocorreu no alto do Morro do Boa Vista

Em meio a um dos retratos mais marcantes de Jaraguá do Sul, ocorreu neste sábado, 20, o espetáculo ‘Concertos Sociais’ do Festival de Música de Santa Catarina (Femusc) de 2018. A apresentação contendo músicas do compositor Johann Sebastian Bach, prendeu a atenção do público durante 40 minutos do alto do Morro do Boa Vista, no templo católico da Chiesetta Alpina — marco da imigração italiana ao município.

A apresentação teve início por volta das 14 horas e marcou o sétimo dia do evento, considerado o maior festival-escola da América Latina. O espetáculo em oito números de tom religioso foi entoado por instrumentos como piano, soprano, barítono e violoncelo. Participaram da apresentação músicos brasileiros e de países como Colômbia, Peru e México.

De acordo com a flautista argentina Lorena Bianucci, que participa da organização do Femusc, a decisão por unir a obra de Bach à pequena igrejinha partiu como uma forma de homenagear o legado do artista, conhecido por sua ligação com a musica erudita de Igreja.

— A obra de Bach era barroca e sua composição feita para a Igreja. Então o concerto ocorrendo dentro da capela deixou a representação de suas obras ainda melhor devido à acústica do local – explica.

A mineira Leticia Muniz, uma das estudantes de canto que homenageou o artista, relata emoção em cantar uma letra do musicista.

— Para a música sacra em geral faz muita diferença o ambiente ser esse, da Chiesetta Alpina, porque trouxe um outro estado de espírito para quem assistiu. Foi tocante – comentou.

Apresentação encanta público

Diante do cartão-postal, o público acompanhou atento ao espetáculo. Para Odila Pavanello Brugnago, por exemplo, os momentos foram registrados um a um pela câmera do celular, em meio à emoção.

— Achei divino, não tenho palavras para descrever a emoção de vivenciar esse momento e neste lugar, que é mágico – relatou.

Já para Adilson Küster, de São Bento do Sul, que prestigiou o evento junto da família, a palavra que fica é “Deus”.

—Primeira vez que viemos ao Femusc e à igrejinha e foi maravilhoso, para nós, a presença de Deus viva – destaca em uma demonstração de fé.

Femusc em números

Responsável por reunir, no palco, em aulas e concertos, alunos de todo o mundo com professores renomados, o Festival de Música de Santa Catarina deste ano conta com 380 estudantes de 21 países, selecionados entre um total de mil inscritos. Ao todo, são mais de 200 concertos gratuitos, que seguem até o dia 27 de janeiro.

Em 13 edições, o Femusc já recebeu mais de 7 mil alunos de mais de 40 nações. Somente na última edição, os espetáculos levaram 57 mil pessoas ao Grande Teatro da Scar — considerada a casa do evento. Outros 82 mil espectadores foram impactados por transmissões ao vivo feitas pela internet.

Serviço:

O quê: 13º Festival de Música de Santa Catarina (Femusc).​

Quando: de 14 a 27 de janeiro.​

Onde:​ Jaraguá do Sul. Os Grandes Concertos ocorrem no Grande Teatro da Scar (rua Jorge Czerniewicz, 160, Czerniewicz).

Quanto: gratuito, com ingressos distribuídos 48 horas antes dos espetáculos, das 8h às 20h,​ limitado a dois por pessoa.