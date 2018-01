Desde a madrugada desta quinta-feira equipes do Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) e também, emergencialmente, da prefeitura de Florianópolis, trabalham para mapear e sanar problemas registrados nas rodovias estaduais que cortam a Ilha. Conforme as últimas informações divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), até as 18h desta quinta-feira, haviam ao menos cinco ocorrências em quatro rodovias.

O ponto mais critico ainda é na SC-405, no Sul da Ilha, próximo ao Trevo do Rio Tavares. No fim da noite a água da pista já havia baixado consideravelmente possibilitando a travessia de ônibus e caminhões. Veículos leves, no entanto, seguem transitando pela Base Aérea, que teve a abertura prorrogada das 19h para 1h de sexta-feira, atendendo ao pedido do prefeito. Na mesma região, porém na SC-406, na altura do Km 19,3, na Praia Mole, uma queda de barreira ainda deixa o trânsito em meia pista.

Já na SC-401, região Norte da Ilha, onde o asfalto cedeu, a previsão é de que a situação no Km 16 seja solucionada na sexta-feira, com a pavimentação do trecho que recebeu rochas ao longo desta quinta-feira. Até as 18h desta quinta, duas pistas no sentido bairro-centro estavam liberadas neste trecho. Na SC-404, região Leste da Ilha, haviam ainda dois problemas: um buraco em frente à Casa Rosa, no sentido da Lagoa, e no Morro da Lagoa havia vegetação no acostamento.

Confira abaixo detalhes sobre os trabalhos feitos nas rodovias, repassados pelo Deinfra:

SC-401, região norte da Ilha: equipes do Deinfra trabalham em reparos na cratera próximo a ACM. Está sendo colocado pedras para amenizar a situação e a pavimentação deve ocorrer na sexta-feira.

SC-405, região sul da Ilha: equipes aguardam a água baixar para poder verificar se houve danos na rodovia. A princípio, não foi registrado rompimento de asfalto, mas o trecho segue intransitável para veículos pequenos por conta do volume de água sobre a pista. Ônibus e caminhões já estão passando pelo local.

SC-406, região leste da Ilha: uma árvore caiu no morro da Barra da Lagoa, mas foi retirada pelo Deinfra. Já no Km 19,300, na Praia Mole, próximo ao restaurante Ponta das Caranhas, foi registrado uma queda de barreira. O trânsito está em meia pista no local.

SC-404, região leste da Ilha: houve um deslizamento no morro da Lagoa, mas a ocorrências já foi sanada após a retirada de árvores que obstruíam a via. Há um buraco em frente à Casa Rosa, no sentido Lagoa. Ainda no Morro da Lagoa, há diversos pontos com vegetação no acostamento.

