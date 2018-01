O trânsito nesta terça-feira (09) é intenso principalmente por causa da chuva. Um acidente com um motociclista na saída da ponte Colombo Salles, no sentido Continente, prejudicou o trânsito nas primeiras horas da manhã. O motociclista não se feriu com gravidade.

Na BR-101, há quatro quilômetros de congestionamento entre Palhoça e São José. A velocidade média no trecho é de 43 km/h.

Na Via Expressa, a velocidade média é de 21 km/h e o tempo de deslocamento é de aproximadamente 13 minutos.

