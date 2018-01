As fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias e que acumularam 400 mm só em Florianópolis, ainda deixa rastros de problemas pelas estradas. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) está monitorando os pontos críticos nas rodovias estaduais que interligam as regiões Norte, Sul e Leste ao Centro da Capital. Confira:

SC-405, Sul da Ilha

No km 2, há uma faixa da direita, no sentido Centro, alagada. Entre as 7h18min e 7h38min haverá liberação da via no sentido Centro. O trânsito da manhã também está sendo liberado pela base aérea.

SC-401, Norte da Ilha

Há erosão severa na pista, altura do km 16, próximo à ACM. Duas faixas estão liberadas no sentido centro-bairro.

SC-404, acesso à Lagoa da Conceição

Há erosão na pista no sentido Lagoa da Conceição, em frente a casa rosa. No Morro da Lagoa há diversos pontos com vegetação no acostamento.

SC-406, Leste da Ilha

Há queda de barreira no km 19, na praia Mole, próximo ao restaurante Ponta das Caranhas. O trânsito está em meia pista. Ainda há queda de barreira no acostamento próximo ao mirante da Barra da Lagoa.

