Um episódio que ocorreu na noite do último sábado em uma das entradas do Beiramar Shopping, em Florianópolis, terminou com dois jovens além de seguranças do estabelecimento na delegacia para assinarem a um termo circunstanciado por perturbação do sossego alheio.

O caso repercutiu nas redes sociais. Imagens compartilhadas por pessoas de diferentes cidades do país mostram mostram os seguranças do shopping levando dois jovens para dentro do estabelecimento.

Segundo a Polícia Militar quatro jovens teriam entrado no shopping cantando letras de músicas, que continham palavrões, em voz alta. Os seguranças teriam chamado a atenção do grupo, que teria se negado a obedecer a ordem. Em seguida, teria ocorrido uma discussão que terminou com os jovens sendo levados pelos seguranças para dentro do estabelecimento. Ainda de acordo com a PM, tanto os seguranças quanto os jovens sofreram lesões por causa discussão.

De acordo com a equipe de plantão neste domingo na Central de Polícia da Capital, o registro feito na noite de sábado é de um termo circunstanciado por perturbação do sossego alheio. O agente que falou com o DC não soube dar detalhes do registro, pois não acompanhou o flagrante.

Em contato com a reportagem, um dos jovens envolvidos, que tem 24 anos e preferiu não se identificar, disse que o caso ocorreu por volta de 21h30 quando ele e outros três amigos da mesma faixa etária tentaram entrar no shopping com o intuito de sacar dinheiro. Ao chegar no local, o grupo diz ter sido barrado pelos seguranças. Uma das integrantes do grupo teria sido imobilizada e colocada no chão. Ele afirma que o grupo não estava fazendo algazarra e sim cantando, mas sem proferir palavras de baixo calão. O jovem falou ainda que três deles foram colocados para fora do shopping, mas um foi levado para dentro da unidade. A partir daí, o trio passou a questionar o que havia acontecido com o amigo e foram novamente imobilizados e carregados para dentro. O rapaz disse que foi agredido e que procuraria uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

O shooping informou para a NSC TV que a confusão começou por volta das 22h e se posicionou sobre o caso por meio da assessoria de imprensa. Confira a nota do shopping na íntegra:

"O Beiramar Shopping informa que na noite de ontem (06/01), ocorreu um tumulto na área externa, gerado por quatro pessoas, que estavam gritando e cantando músicas com palavras e gestos ofensivos, comportamento este que gerou reclamações de clientes e população que passava no local. Os seguranças , quando observam que situações assim podem vir a causar danos maiores, inclusive entre clientes e os causadores, solicitam que os causadores moderem seus comportamentos, como foi o caso ontem, pedindo que os jovens parassem com a ação. Em resposta, foram agredidos, inicialmente de forma verbal e depois fisicamente pelos mesmos, que além da reação intempestiva, ainda seguiram para dentro do empreendimento onde novamente começaram a causar tumulto. Os jovens foram então contidos pela equipe do Beiramar Shopping até a chegada da polícia, que foi acionada e tudo registrado em boletim de ocorrência. As imagens das câmeras de segurança foram cedidas para a polícia e os seguranças do Beiramar Shopping passaram por exame de corpo e delito, comprovando as agressões por parte dos jovens. O Beiramar Shopping reitera que seus colaboradores são treinados para zelar pela segurança e pela ordem no local, evitando principalmente que grupos de desordeiros possam trazer para dentro do empreendimento situações de risco aos frequentadores - principalmente em épocas de turismo - onde não só a imagem do Shopping, como a da própria cidade, podem ser afetadas negativamente."