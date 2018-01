A Caixa Econômica Federal esclareceu o mistério envolvendo o caso de três apostas vencedoras na Mega Sena da Virada feitas na mesma lotérica, em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Segundo o órgão, um único cliente fez três jogos com as mesmas seis dezenas sorteadas na noite do último domingo. As três apostas foram realizadas no intervalo de minutos, em uma mesma máquina, no balcão de atendimento preferencial do estabelecimento credenciado.

O homem teria ido até a lotérica com a intenção de fazer um bolão, onde a aposta é feita em apenas um jogo, mas as cotas são separadas, com comprovantes individuais, conforme o número de pessoas que participam do bolão. No entanto, na hora de preencher o bilhete, o apostador acabou fazendo três apostas individuais com os mesmos números, o que acabou aumentando a premiação.

Se o cliente de Parelheiros fizesse apenas uma aposta, o prêmio seria dividido entre 15 pessoas, com pagamento de R$ 20,4 milhões para cada uma. Com os três jogos idênticos, o valor para o sortudo subiu para R$ 54 milhões. Conforme a revista Veja, o gerente da lotérica de Palheiros informou que o homem que fez as três apostas disse que irá dividir o prêmio com o grupo que planejou o bolão.

Ao todo, 17 apostas dividiram o prêmio de R$ 306,7 milhões da Mega Sena da Virada — incluindo as três de Parelheiros. Cada uma das 17 apostas receberá R$ 18.042.279,04. Os apostadores que levaram a bolada são dos Estados de Bahia, Minas Gerais, Pará, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.