A Câmara dos Representantes acompanhou o Senado nesta segunda-feira ao aprovar uma lei de financiamento temporário que abre o caminho para acabar com a paralisação de três dias do governo americano, desencadeada por uma disputa sobre a política de imigração.

A lei "Stopgap", que, além de financiar o governo até 8 de fevereiro, também reautoriza um programa popular de seguro de saúde infantil, agora é encaminhada para a Casa Branca, para ser promulgada pelo presidente Trump.

O pacote passou pelo Câmara com 266 votos a favor e 150 contra, horas depois de democratas do Senado votarem a favor do plano, depois de receberem garantias republicanas de uma votação sobre imigração nas próximas semanas.

