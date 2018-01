As atividades de comprar e vender no âmbito internacional são das mais complexas, geralmente, ao encargo de profissionais com um grau de conhecimento amplo de produto, de mercado, de concorrentes, de idiomas e de domínio da política comercial estabelecida na empresa que representa. A habilitação para o exercício dessas atividades exige, entretanto, conhecimentos que vão muito além de conquistar clientes e/ou desenvolver fornecedores a custos reduzidos.

Há aspectos que não ensejam a devida atenção dos operadores de comércio internacional como, por exemplo, o reconhecimento intrínseco de que para a venda ou compra ser bem sucedida deve-se contemplar o cumprimento de normas, regras e procedimentos contidos em legislações do país do importador e do exportador, sejam decorrentes de aprovação das autoridades legislativas internas, seja a incorporação no ordenamento jurídico local de acordos, tratados ou convenções celebradas internacionalmente.

O comércio internacional demanda admitir que, de um lado, há um Estado regulador representado pelo órgão fiscalizador e, de outro lado, há uma pessoa física ou jurídica atuando como importador ou exportador. Contudo, entre esses dois intervenientes, também há o cumprimento de um arcabouço de legislação cambial, aduaneira, administrativa, tributária, seguros, entre outros, com repercussão no âmbito da responsabilidade solidaria mútua.

No mundo globalizado dos negócios a realização de operações de compra e venda internacionais vem aumentando sua celebração por meio virtual. Destacam-se entre algumas modalidades de transações mercantis as intituladas cadeias de valor global. Estas são constituídas por um conjunto de atividades inter-relacionadas que envolvem a concepção do produto, inovação, propriedade intelectual, pesquisa, desenvolvimento, design, tecnologia, fabricação, logística e serviços pós-vendas.

A principal característica é a execução fragmentada das diversas etapas do ciclo de fabricação e de serviços em distintos países e, geralmente, envolvendo uma rede de empresas ou grupo econômico. A multiplicidade de empresas e países participantes dá a dimensão do grau de complexidade na elaboração de um contrato de comércio internacional.

Por isso, torna-se relevante o conhecimento intrínseco dos elementos de estraneidade que caracterizam o contrato. Para melhor compreensão das especificidades de cada contrato à luz das regras jurídicas, recomenda-se consultar a Convenção de Viena sobre Contratos de Compra e Venda de Mercadorias identificada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº8327/14, vigente em setenta e nove países visando minimizar o risco, os custos de transação e a insegurança jurídica para as partes contratantes.

