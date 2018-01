O corpo de um jovem foi encontrado por moradores por volta das 8 horas desta terça-feira na estrada do Saí, no Distrito de Pirabeiraba, na zona Norte de Joinville. O homem estava próximo de um terreno e ainda não foi identificado.

Segundo o delegado Elieser Bertinotti, da Delegacia de Homicídios, o homem parece ter por volta de 20 anos e foi morto com um tiro na cabeça. Ele acredita que o crime tenha sido cometido durante a madrugada.

A polícia encontrou uma tesoura e uma faca junto ao corpo da vítima. Segundo o delegado, não houve testemunhas do crime.

Quem tiver mais informações sobre a autoria do crime ou quiser colaborar com as investigações poderá ligar para o Disque Denúncias (181) ou enviar mensagens para a página da Delegacia de Homicídios no Facebook. Todas as informações são mantidas em sigilo.