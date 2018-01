O corpo de um homem, identificado pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) como Rodrigo Silva Hardt, de 23 anos, foi encontrado na praia do Moçambique, região Norte de Florianópolis, na manhã desta terça-feira. De acordo com a Central de Polícia, o corpo da vítima tinha marcas de perfuração por arma de fogo.

O corpo, segundo a Polícia Militar, não estava em estado de decomposição e foi localizado por populares, que acionaram a PM. Hardt, segundo o IGP, era natural de Caçador, no Meio-Oeste do Estado.

Na segunda-feira, ainda conforme o IGP, outro corpo também foi localizado na região Norte da Ilha, mas na Praia do Santinho. Rodrigo Damasceno, de 36 anos, tinha ferimentos por arma branca e era natural de Esteio, município do Rio Grande do Sul.

