Três homens armados com pistolas invadiram a lotérica do shopping Via Catarina na tarde desta quinta-feira, às margens da BR-101, em Palhoça. Eles renderam funcionários e clientes e levaram uma quantia em dinheiro não informada.

As imagens mostram que o assalto aconteceu às 14h33min, quando haviam sete clientes no local. Os criminosos mandaram todos se deitarem no chão. Enquanto um deles ameaçava as pessoas, o outro pulou por cima do guichê e pegou o dinheiros dos caixas.

Depois eles pegam um usuário da lotérica que estava deitado e o fazem de refém. Os bandidos conseguiram fugiram e, até agora, ninguém foi preso. A ação durou 1 minuto e 25 segundos.